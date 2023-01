Croazia, arriva l'Euro e i prezzi volano

Lo ricordiamo bene anche noi l’arrivo dell’euro e l’aumento dei prezzi. Come avvenne in Italia nel 2002, la maggior parte degli aumenti riguarda arrotondamenti che in molti casi superano di molto la logica della conversione. Si parla di rincari dal 5 fino al 20 per cento rispetto ai prezzi precedenti l'introduzione della moneta unica europea.

La stampa ha preso di mira commercianti, ristoratori e anche alcune catene di supermercati, accusati di aver approfittato del cambio della valuta.

Indignazione e rabbia anche sui social, con i cittadini che denunciano fra l'altro rincari per pane e burro anche del 30%.