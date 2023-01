Alla terza votazione Pinelli eletto vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura

Alla terza votazione l'avvocato Fabio Pinelli, candidato della Lega, è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura con 17 voti. Roberto Romboli ha ottenuto 14 voti, una scheda bianca. "Cerchiamo di essere credibili, trasparenti, mai obliqui nell'interesse del Paese "ha detto il nuovo vicepresidente prendendo la parola dopo la sua elezione. "Orienterò ogni mio comportamento nell'interesse del Paese con la guida e il faro del presidente della Repubblica".

Due le fumate nere in precedenza. Al secondo scrutinio Pinelli aveva ottenuto 15 voti, mentre Roberto Romboli, sostenuto dal centrosinistra, ne ha avuti 12; cinque le schede bianche. Il primo scrutinio ha visto 14 voti per Fabio Pinelli, 13 per Roberto Romboli e 5 schede bianche.

Il "Consiglio è chiamato a obiettivi rilevanti e sono certo che li affronterà con obiettività e concretezza" ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla seduta straordinaria del Plenum del Csm ricordando che "i componenti togati e non togati si distinguono solo per la provenienza".

Prima della votazione, in un breve intervento, il Capo dello Stato aveva ricordato: "La magistratura ha nel suo ambito le risorse per superare le difficoltà e assicurare la legalità", dicendosi "certo che il nuovo consiglio saprà svolgere le sue funzioni". Mattarella aveva anche sottolineato la complessità della consiliatura precedente "segnata da gravi episodi che l'hanno colpita: nonostante questo il Csm" è riuscito a "superare le tensioni".