Damiano dei Maneskin si rade a zero. Disperazione social sul cambio di look

Prima o poi doveva succedere, abituati a (non) stupirsi più ormai, dei continui cambi di look della band romana diventata fenomeno internazionale: una ciocca di capelli che cade, lascia a terra - forse solo per una parentesi - anche gli anni Settanta, i capelli lunghi che assieme ai colori sgargianti dei costumi sul palco stile Bowie di Ziggy Stardust, hanno contraddistinto l'immagine "vintage" impressa sin dagli inizi dalla band dei ventenni. Ed i fan, non ci stanno: anche se la foto ha il sapore di una sfida - lanciata dall'alto dei suoi 5 milioni e 200mila follower - il "bello" dei Maneskin, Damiano - che nel post su Instagram mostra la lingua, come faceva Iggy Pop - ancora: nei seventies - muovendosi come una lucertola sui palchi di tutto il mondo, gioca (come i suoi compagni di strada che ammiccano con stupore) con la sua immagine, con la stessa leggerezza intensa con la quale si muove durante gli show della band.