Danilo, morto a 22 anni per salvare il cane caduto in un pozzo

Un corteo di moto, un rombo fortissimo al passaggio del feretro, i fiori e le lacrime di conoscenti e amici, ma anche di tanta gente comune colpita dal crudele destino di Danilo Sulas, morto a 22 anni per aver provato a salvare il suo cagnolino caduto in un pozzo. Così San Teodoro, noto centro turistico nel nord Sardegna, ha dato l'ultimo saluto al giovane, imprenditore nautico e, appunto, grande appassionato di moto.

Sul sagrato della chiesa di Santa Teresa di Calcutta, in occasione del funerale, erano tantissime le corone di fiori che amici e conoscenti della famiglia Sulas-Piredda hanno voluto lasciare. Tutto intorno una folla muta ha atteso l'arrivo della bara, completamente bianca, come ha voluto la famiglia. "Le parole non possono spiegare una tragedia del genere - ha detto il parroco di San Teodoro, Don Alessandro Cossu - non ci sono parole umane per questo. Danilo era lì con il suo cagnolino e ha fatto un gesto che solo chi ama gli animali può fare. Un gesto d'amore che gli è costato la vita".

Danilo Sulas, è morto nel pozzo di un terreno di proprietà di famiglia, nel tentativo di salvare il suo cane. Entrambi i corpi, oltre a quello di un gatto che il cane stava probabilmente inseguendo, sono stati poi recuperati dai vigili del fuoco ieri pomeriggio, dopo il dragaggio del pozzo, profondo sei metri e con tre metri d'acqua, dove il ragazzo era sceso con una scala, da cui poi non era più riuscito a risalire.

Erano stati i genitori dare l'allarme, dopo aver notato l'auto del figlio all'esterno del podere. La sindaca Rita Deretta ha proclamato ieri, con un'ordinanza, il lutto cittadino e disposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta negli edifici pubblici e la partecipazione ai funerali, oggi alle 15.40 nella chiesa di Santa Teresa di Calcutta, con il gonfalone, rappresentanza ufficiale dell'amministrazione Comunale di San Teodoro.