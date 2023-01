Danimarca: chiude Noma, ristorante stellato da 500 euro a pasto

"Servire gli ospiti sarà sempre una parte di ciò che siamo, ma non saremo più un ristorante", ha dichiarato Redzepi. "E' strano ma so anche che è la cosa giusta da fare. Non appena la pandemia ha colpito, ho avuto la sensazione che fosse giunto il momento di fare qualcosa di diverso". Negli anni, Redzepi si è fatto conoscere per una cucina nordica sperimentale, con ingredienti come erbe e radici che trovava sulle coste e nelle foreste danesi. Nel 2010, il Noma è stato nominato il miglior ristorante del mondo dalla rivista Restaurant : da allora, le richieste di prenotazioni sono lievitate fino a 100 mila al mese , per uno spazio da 40 posti. E' poi rimasto chiuso due anni, a partire dal 2016, per cambiare sede; la pandemia ha poi colpito pesantemente la sua attività.

Il Noma , ristorante stellato di Copenaghen , chiuderà l'anno prossimo e si trasformerà dal 2025 in una "cucina sperimentale" per cibi da vendere online.

Redzepi, che è chef e co-proprietario del Noma, ha detto che viaggerà per "cercare nuovi modi per condividere il nostro lavoro" e ha aggiunto che potrebbe esserci "un pop-up del Noma", ma non ha specificato dove. Dopo questo viaggio "faremo una stagione a Copenhagen", ma "non voglio impegnarmi in nulla ora", ha detto Redzepi a Berlingske, uno dei principali quotidiani danesi. Un'altra importante pubblicazione, Politiken, riporta che la sede del ristorante a Copenaghen sarà trasformata per sviluppare i prodotti della linea Noma Projects: salse fermentate, corsi di cucina e una piattaforma online.

Il Noma aveva già subito una precedente trasformazione. Nel 2015 il ristorante aveva annunciato la chiusura alla fine del 2016 e aveva poi riaperto vicino alla sua sede sul lungomare con una propria fattoria di ortaggi nelle vicinanze dell'enclave hippie di Christiania. Il Noma nasce dalla contrazione delle parole danesi Nordisk e Mad, che significano “nordico” e “cibo”. Il ristorante è stato votato per 3 volte come ristorante numero uno al mondo dalla rivista britannica Restaurant Magazine: nel 2010, 2011 e 2012.

In fondo che qualcosa dovesse succedere si era già capito un anno fa ad ottobre 2021: "Da sempre abbiamo pensato che non fosse tanto importante essere il miglior ristorante, quanto essere il miglior ristorante in cui lavorare". Con queste parole lo chef aveva commentato il suo ennesimo piazzamento in vetta alla classifica dei World’s 50 Best Restaurants. Era stata la premiazione post pandemia e non poteva mancare un bilancio della vita professionale che aveva attraversato un pesante lockdown.

Redzepi aveva infatti capito che con quasi cento dipendenti e circa dodici ore al giorno di lavoro, non fosse più sostenibile mantenere gli standard non solo dal punto di vista economico, ma nemmeno psicologico, sommando a ciò lo sforzo di dover essere sempre creativo. Negli ultimi 15 anni il ristorante ha attirato gli appassionati di tutto il mondo a provare i suoi menù stagionali che valorizzano al cento per cento prodotti della Scandinavia, dalle carni di renna ai licheni, dai gamberetti neri del mar del Nord alle bacche, e ha trasformato l’alta cucina del suo Paese spingendo sull’identità territoriale. Ma ora sente Redzepi sente l’esigenza di una pausa. Un po’ come accadde al suo maestro Ferran Adrià che ha chiuso il ristorante-leggenda El Bulli nel 2011 per trasformarlo in una fondazione think-tank tra creativi di diversi settori.