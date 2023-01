Davos, sondaggio tra gli economisti: "Nel 2023 crescita anemica e alto rischio recessione"

“Le prospettive di crescita globale rimangono anemiche e il rischio di recessione globale è elevato”: a dirlo nero su bianco, il chief economists outlook del World Economic Forum di Davos , che si è aperto ieri nella nota località svizzera per la 53esima edizione, la prima in presenza dopo gli anni della pandemia. Un’edizione che, con più di 2700 leader invitati da tutto il mondo , tra capi di Stato (52), ministri (379), capi azienda (600), economisti e altre personalità, pubbliche e private, si prevede da record.

Le previsioni su Europa, Stati Uniti, Cina. E Italia

“L'economia globale rallenterà considerevolmente nel 2023 con una recessione da moderata a profonda in Europa” sottolinea poi Ira Kalish, chief global economist di Deloitte. Mentre si prevede “una recessione o un rallentamento modesto negli Stati Uniti e una crescita storicamente lenta in Cina” dice ancora l’analista. All’interno di questo quadro, le previsioni economiche per l’Italia sono in linea con quanto preventivato: un anno di crescita che arrancherà, con percentuali al lumicino e tutte le conseguenze sul governo per quanto riguarda la politica economica da mettere in campo.

Sugli altri dati macroeconomici, l'inflazione in Nord America diminuirà rapidamente mentre in Europa calerà ma a un ritmo più lento. È probabile che i mercati del lavoro rimangano “tesi”, nonostante un rallentamento delle economie. Questo fenomeno sarà guidato da dati demografici, Covid-19 ancora circolante, minore partecipazione alla forza lavoro e migrazione molto ridotta. Le tendenze geopolitiche rimarranno incerte, costringendo le aziende a concentrarsi maggiormente sulla resilienza e sulla ridondanza della supply chain [catena di approvvigionamento, ndr]” sostiene ancora Ira Kalish. Quanto segnalato è confermato dalle previsioni del Fondo monetario internazionale secondo cui circa un terzo dell'economia globale entrerà in recessione nel 2022 o 2023. L’FMI ha inoltre ridotto le sue previsioni del Pil mondiale per l'anno al 2,7%.

La “tripla sfida” del 2023

Tuttavia, sempre secondo quanto emerge dal report, sembra esserci ancora spazio per l'ottimismo. I principali economisti intervistati si aspettavano che “gli esiti degli ultimi shock sarebbero stati peggiori, l'imminente recessione sarebbe stata relativamente di breve durata e l'attuale resilienza avrebbe costituito una pietra angolare della futura ripresa”. Le imprese si trovano ad affrontare una “tripla sfida” all'inizio del 2023, secondo il rapporto: prezzi elevati dei fattori di produzione chiave, insieme all'inasprimento della politica monetaria e all'indebolimento della domanda. Quasi tutti gli economisti intervistati (9 su 10) prevedono che la domanda debole eserciterà un “significativo freno all'attività economica quest'anno”, mentre l'87% si aspetta lo stesso dai costi di finanziamento elevati; oltre il 60% si aspetta lo stesso da costi di produzione più alti. Di questi, i prezzi dell'energia sono un fattore chiave, in particolare in Europa, dove essi minacciano la competitività dei produttori della macro-regione.