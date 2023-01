Davos, Greta Thunberg all'attacco dei grandi gruppi energetici: "Fermatevi!"

"Fermate immediatamente l'apertura di nuovi siti di estrazione di petrolio, gas e carbone, e smettetela di bloccare la transizione verso l'energia pulita". Greta Thunberg, l'attivista svedese per il clima, è arrivata al Forum economico mondiale di Davos assieme all'ugandese Vanessa Nakate, Luisa Neubauer dalla Germania e Helena Gualinga dall'Ecuador, e torna all'attacco dei grandi gruppi energetici. Non solo, tuona anche contro lo stesso Forum: “Qui si incontrano quelli che distruggono il pianeta”.

La presenza delle giovani al Forum fa parte della protesta "Cease and Desist" con cui gli attivisti chiedono ai manager delle major petrolifere di "fermare immediatamente l'apertura di nuove estrazioni di petrolio, gas e carbone, e smettere di bloccare la transizione verso l'energia pulita che è così necessaria".

Un tema su cui è aumentata ulteriormente la pressione dopo le parole del segretario generale Antonio Guterres che ha accusato i colossi petroliferi di sapere da 40 anni quale sarebbe stato l'impatto sul clima degli idrocarburi e di aver propagato una grande menzogna negando il cambiamento climatico.

Greta Thunberg e le sue “colleghe” arrivano a Davos con in tasca una petizione da 900 mila firme in cui si legge che i top-manager dell'energia "sapevano da decenni che i combustibili fossili causano catastrofici cambiamenti climatici", hanno "ingannato" i politici e il pubblico, e se non cambieranno direzione saranno "chiamati alle loro responsabilità con azioni legali".

"Dovete porre fine a queste attività in quanto violano direttamente il nostro diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile, i vostri doveri di assistenza e i diritti delle popolazioni indigene", è scritto nella lettera-petizione di Thunberg, Nakate, Neubauer e Gualinga. "Se non agite immediatamente, sappiate che i cittadini di tutto il mondo prenderanno in considerazione la possibilità di intraprendere qualsiasi azione legale per ritenervi responsabili. E noi continueremo a protestare nelle strade in gran numero".