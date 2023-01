Disservizi Dazn, partiti i rimborsi

Infatti, agli abbonati che il 4 gennaio scorso hanno avuto difficoltà nel seguire le partite della loro squadra del cuore stanno giungendo le mail con le quali la piattaforma di distribuzione di contenuti sportivi informa l'avvio dei rimborsi, così come aveva annunciato nel proprio comunicato di scuse per gli inconvenienti che si erano verificati.

Dopo le molte polemiche, le promesse di risarcimenti e la convocazione dei vertici aziendali da parte del ministro Urso, Dazn ha finalmente avviato i rimborsi per i disservizi che si sono verificati nello streaming in particolare nella partita Inter-Napoli della sedicesima giornata di serie A.

Per maggior chiarezza, ti segnaliamo che il disservizio è stato causato da un partner globale esterno incaricato della distribuzione del traffico sui diversi server (CDN) in modo che il segnale delle partite raggiunga i dispositivi di ogni utente. DAZN ha tempestivamente rilevato il malfunzionamento e disposto il completo ripristino del servizio nei minuti immediatamente successivi.

Ti accrediteremo il 25% del costo del tuo attuale abbonamento mensile a titolo di indennizzo per il disagio causato.

"Ricevi questa mail perché sei tra gli utenti che hanno riscontrato difficoltà nell’utilizzo del nostro servizio in occasione dei match Inter-Napoli e Udinese-Empoli del 4 gennaio.

Dazn non è nuova a questo tipo di problemi tanto che già in passato l'Agcom era intervenuta per chiedere chiarimenti e indennizzi.

La piattaforma, scusandosi ogni volta, ha sempre dato la responsabilità a propri partner tecnici ma resta il dato difficilmente controvertibile che gli abbonati al servizio spesso non hanno la possibilità di godersi in tranquillità e per intero la partita dei loro beniamini.