Problemi nello streaming di Dazn: si spreca l'ironia sui social e interviene anche la politica

Non è la prima volta, e non solo in questa stagione calcistica. Molti abbonati lamentano che i prezzi sono anche aumentati, ma i problemi dello streaming live non sono stati completamente risolti. Ad oggi i costi per vedere il calcio vanno dai 29,99 euro mensili per 12 mesi, quindi 359,88 euro per un anno, non poco sul bilancio di una famiglia alle prese già col caro-bollette e l'inflazione, fino ai 54,99 euro mensili per gli abbonamenti più completi e flessibili.

Una questione così “calda” ora arriva anche sul tavolo della politica. E' Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, a farsi portavoce del tifoso comprensibilmente imbufalito: "È inconcepibile che milioni di abbonati Dazn, durante Inter Napoli, abbiano dovuto perdere diversi minuti di partita per l'ennesimo disservizio. La Lega calcio è chiamata a tutelare i consumatori legali, altrimenti avremo tanti pirati in più".



"Non è la prima volta che Dazn offre disservizi agli abbonati e addirittura lo fa mentre aumenta il prezzo del servizio. Il calcio è la settima industria del Paese e si regge soprattutto sui diritti televisivi che necessitano di un servizio ineccepibile per gli utenti. Nel mentre chiediamo alla Lega e a Dazn di intervenire - conclude Antoniozzi - rivolgiamo l'invito alla FIGC affinché garantisca rispetto delle regole, riforme e sanzioni adeguate contro i cori razzisti e le discriminazioni territoriali".