Dazn risarcirà gli abbonati per i disservizi, ecco come avverrà la procedura semplificata

Dazn scrive al garante dei consumatori (l'Autorità per le Comunicazioni, l'AgCom) per formalizzare la disponibilità al rimborso degli utenti che hanno avuto disservizi nello streaming delle ultime partite.

In particolare i problemi sono stati riscontrati nel big match Inter-Napoli della sedicesima giornata.

La procedura di rimborso sarà semplificata come richiesto dai ministri Urso e Abodi che incontreranno i gestori della piattaforma il 10 gennaio

I clienti di Dazn non dovranno denunciare la condotta di Dazn e provare che non hanno goduto delle due sfide. Sarà Dazn a individuare gli abbonati colpiti e a riconoscere loro uno sconto sui futuri pagamenti dell'abbonamento. Le norme in vigore, che proprio AgCom ha definito a gennaio, dicono che lo sconto è pari a un quarto dell'abbonamento mensile, visto che il disservizio ha preso forma in una sola giornata di Campionato, la prima dopo il Mondiale.

Chi non dovesse godere del risarcimento e ritiene di averne diritto, potrà comunque entrare nella piattaforma web che il garante ha creato, ConciliaWeb, e denunciare di aver subito il disservizio e chiedere il rimborso.

Nella lettera di oggi all'AgCom, Dazn ha scritto che la maggioranza degli abbonati non è stata colpita dal disservizio, e che tra quelli che invece lo hanno subito esiste una parte non ha visto per 5 minuti, e una bloccata per almeno 15 minuti. Non è ancora stato chiarito se saranno rimborsato solo questi ultimi.

Inoltre Dazn ha scaricato ogni responsabilità sul fornitore esterno, un "global cdn provider" che instrada il segnale verso più nodi della rete proprio per evitare sovraccarico e disservizi.