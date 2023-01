De Cecco, rapina nella villa dell'imprenditore della pasta: moglie e figlia prese in ostaggio

Saturnino De Cecco, figlio di Filippo Giovanni, fondatore dell'omonimo impero della pasta, è stato vittima di una rapina a mano armata nella sua villa sulle colline di Montesilvano, in provincia di Pescara.

Nella serata di lunedì quattro malviventi hanno preso in ostaggio la moglie e la figlia di 5 anni dell'imprenditore, chiudendole in cucina. Poi hanno costretto De Cecco ad aprire la cassaforte e si sono fatti consegnare tutto quello che c'era al suo interno: orologi, gioielli e una pistola legalmente detenuta.

La rapina è durata all'incirca 20 minuti e non è stata usata violenza sugli ostaggi, anche se la famiglia De Cecco ha vissuto attimi di puro terrore: dal cancello della villa, infatti, moglie e figlia di De Cecco sono state minacciate con delle armi. I banditi, a volto coperto, hanno trascinato le due all'interno della villa e poi le hanno chiuse in cucina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montesilvano, che stanno indagando sulla dinamica e hanno effettuato i rilievi per far luce sull'accaduto.