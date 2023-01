Deputato repubblicano con un passato da drag queen: al Congresso Usa scoppia il "caso Santos"

Quindici anni fa avrebbe partecipato a un concorso per drag queen in Brasile, vincendolo. Oggi siede nel Congresso degli Stati Uniti d’America, tra le file del Partito repubblicano, dopo essere stato rieletto nel recente voto di Midterm dello scorso novembre. È George Santos e in questi giorni è al centro delle polemiche per le bordate di alcuni colleghi repubblicani, i quali gli chiedono di dimettersi per aver mentito sul suo passato e per essere stato incoerente.