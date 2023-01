Di nuovo in Italia 60 opere d'arte trafugate, valgono 20 milioni di dollari

Tornano in Italia circa 60 reperti archeologici trafugati illecitamente, compresi tra il settimo e il primo secolo dopo Cristo, trafugati da trafficanti internazionali e recuperati negli Stati Uniti grazie a un'operazione congiunta tra i Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale e il New York County District attorney's office. Il valore complessivo è di 20 milioni di dollari.

"Quello che avviene oggi è merito del nucleo tutela e patrimonio dei carabinieri, della magistratura italiana e della collaborazione efficace con gli Stati Uniti - commenta il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, presentando le opere presso la sala Spadolini del ministero -. Il recupero del patrimonio culturale è uno dei doveri del mio Ministero, che intendo portare avanti con determinazione. Vedremo dove collocare queste opere, possiamo pensare a una mostra. Ci sono altre attività di recupero in corso ma sulle quali per motivi di riservatezza non posso aggiungere dettagli". Tra le opere rimpatriate, l'affresco pompeiano 'Ercole fanciullo con serpente' del I sec. d.C. Una testa marmorea di Atena e una kylix a sfondo bianco.

"Noi condividiamo la stessa visione della restituzione dei beni culturali rubati a tutta l'umanità". Così Matthew Bogdanos, viceprocuratore del District Attorney's Office di Manhattan (DAO), durante la presentazione parlando dei reperti che, nell'arco degli ultimi decenni, erano stati commercializzati negli Stati Uniti da trafficanti internazionali. E ha aggiunto: "Ricordo il sacrificio dei carabinieri nel novembre 2003 in Iraq".

I beni recuperati sono il frutto del saccheggio di siti archeologici italiani alimentato da trafficanti senza scrupoli: opere rimaste per anni in musei, case private e gallerie estere senza alcun diritto di proprietà. Alcuni reperti erano confluiti in collezioni private statunitensi, come in quella di uno dei più grandi collezionisti d'arte antica del mondo, al quale è stato ora imposto, fatto inedito, un divieto a vita di acquistare antichità. Per smascherare i criminali oltre al lavoro investigativo dell'arma e delle competenti Autorità statunitensi è servito anche il contributo tecnico-scientifico degli esperti del Ministero della Cultura e il supporto del Ministero degli Affari Esteri per la cooperazione giudiziaria e di polizia.

Alla presentazione delle opere, insieme al Ministro e al Comandante dei Carabinieri TPC, generale Vincenzo Molinese ha partecipato il viceprocuratore del District Attorney's Office di Manhattan, Matthew Bogdanos. Con loro anche il procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Angelantonio Racanelli, il ministro Consigliere per gli affari pubblici dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, Christina Tomlinson e l'archeologa Federica Pitzalis, funzionaria del MiC.