Un carabiniere è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale dei Pellegrini di Napoli dopo essere stato investito nel centrale Corso Arnaldo Lucci da un diciottenne in scooter che non si è fermato all'alt, intimato a seguito di manovre pericolose in mezzo al traffico cittadino.

Il giovane ha ignorato l'ordine del militare e lo ha colpito, per poi compiere un volo di diversi metri. Non indossava il casco. È stato condotto all'Ospedale del Mare, anche le sue condizioni sono gravi.