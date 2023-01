"Director's cut", Saint Laurent sceglie quattro registi cult per la campagna primavera-estate 2023

David Cronenberg, Jim Jarmusch⁣, Abel Ferrara e Pedro Almodóvar , quattro nomi che insieme racchiudono gran parte del cinema contemporaneo, sono stati immortalati dall'obiettivo di David Sims , noto fotografo di moda britannico, in una suggestiva scelta di bianco e nero.

" Director's Cut " si definisce in linguaggio cinematografico la versione finale di un film . Così anche Saint Laurent, che affida la propria nuova campagna a quattro grandi registi che, sorprendentemente, non posiziona dietro la telecamera ma davanti.

Grazie a un minuzioso gioco di luci, ombre e chiaroscuri, sono stati evidenziati tratti di maestri che normalmente non figurano sullo schermo, ma che lo firmano. In comune i registi hanno i capelli brizzolati, la generazione e, soprattutto, il senso critico e anticonformista, in linea con la visione di Saint Laurent.