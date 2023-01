Disincagliato il cargo nel Canale di Suez: "La nave MV Glory è stata rimessa a galla"

Sarebbe stato il maltempo a far incagliare la nave, lunga 225 metri, poi disincagliata dai rimorchiatori del canale di Suez. L'incidente, ora risolto, è avvenuto in Egitto vicino alla città di Qantara, nella provincia di Ismailia.

Ci sono voluti tre rimorchiatori per rimettere in linea il cargo. Come mostrano le immagini satellitari, la nave è ora ferma in posizione parallela alla riva senza ingombrare quasi tutto il canale. L'episodio ha fatto tornare alla mente la Ever Green, ma allora la situazione fu molto più complessa.