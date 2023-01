Distributori automatici di carne di balena: una società giapponese prova a rilanciare il mercato

Dopo aver lottato anni per promuovere i suoi controversi prodotti un'azienda giapponese attiva nel settore della caccia alla balena ha ideato una nuova strategia per aumentare le vendite: i Kujira (balena) Store, distributori automatici di carne di balena.

Tre di questi sono già attivi a Yokohama, vicino Tokyo, ed erogano sashimi di balena, bacon, pelle, bistecca e balena in scatola, a prezzi che variano da circa 8 dollari fino a 23.

L'inaugurazione di questi distributori fa parte della strategia commerciale della Kyodo Senpaku Co., che a inizio anno ha già visto l'apertura di altri due punti vendita a Tokyo.

Nel 2019, dopo oltre tre decenni d'interruzione, il Giappone ha ripreso la caccia commerciale alle balene benché siano stati imposti limiti alle catture. Dopo la sospensione delle attività di caccia in Antartide, per dedicarsi alla pesca al largo delle coste nazionali, le proteste degli attivisti sono diminuite.

La Kyodo Senpaku spera di portare i propri distributori in 100 località in tutto il paese entro 5 anni. L'idea è di aprirli vicino ai supermercati, dove solitamente la carne di balena non è disponibile. Le principali catene di supermercati, infatti, hanno rinunciato a commerciare questi prodotti per evitare le proteste. Il portavoce dell'azienda, Konomu Kubo, sostiene che "molti dei consumatori che intendono acquistarla, non riescono a reperirla. Per loro abbiamo aperto questi distributori". Secondo Kubo le vendite presso le due postazioni di Tokyo hanno dato risultati significativamente superiori alle aspettative.

“Non penso che sia una cosa buona cacciare le balene senza motivo”, dice una cliente giunta davanti ai distributori per acquistare il bacon di balena, il preferito di suo padre. “Ma il consumo di balena fa parte della cultura alimentare del nostro paese, è possibile rispettare questa specie e apprezzarne la carne”.