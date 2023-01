Dl Ong: respinto il ricorso della Lega, il capogruppo Igor Iezzi: "Da alleati decisione politica"

Oggi le commissioni Affari costituzionali e Trasporti della Camera cominceranno a votare gli emendamenti al dl Ong che contiene le nuove regole sui salvataggi in mare. Questa mattina, i presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Trasporti, Nazario Pagano (Fi) e Salvatore Deidda (Fdi), hanno confermato il giudizio di inammissibilità sui ricorsi per estraneità di materia presentati dalla Lega che intervenivano sul testo unico sull'immigrazione. Lo riferisce all'Ansa il capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali Igor Iezzi che ha commentato: "Noi continuiamo a essere molto sorpresi da questa decisione. Ci sembra una decisione di tipo politico che usa dei cavilli tecnici per bocciare i nostri emendamenti, che riguardano il business dell'immigrazione, esattamente quello che ci hanno chiesto i cittadini di eliminare e non capiamo perche' i nostri alleati non vogliamo farlo". Ed ha aggiunto "Penso che questo ricorso sia stato affrontato con un po' di superficialità, e mi sorprende parecchio l'assenza di un ricorso da parte della sinistra che ha presentato degli emendamenti speculari ai nostri, nel senso che addirittura ci sono emendamenti della sinistra che tentavano di andare a scardinare i permessi speciali dati a coloro che accusano di avere discriminazioni per il proprio orientamento sessuale. Quindi esattamente speculari ai nostri che invece andavano in tutt'altra direzione. Comunque credo che in sede di discussione ci sarà modo per tornare sugli argomenti".

"Ho totale fiducia nel ministro Piantedosi, i due capigruppo della Lega seguono la vicenda, ieri mi sono occupato di altro, come oggi mi occupo di altro". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione di Homi alla Fiera di Milano a Rho, replicando a chi gli chiedeva dello stop da parte degli alleati agli emendamenti della Lega sul dl Ong, perché ritenuti 'inammissibili'.