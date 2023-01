Documenti top secret trovati anche nella casa di Mike Pence. Lo scandalo si allarga

Dopo Donald Trump e Joe Biden anche Mike Pence: lo scandalo dei documenti segreti coinvolge anche l'ex vicepresidente.

A darne la notizia in esclusiva la Cnn che ricorda, in un servizio, come appena lo scorso agosto il numero due di Trump avesse risposto “Non che io sappia” alla domanda da parte di un giornalista della Associated Press se avesse mai portato con sé della documentazione secretata.

Secondo quanto ricostruito, il legale di Pence, Greg Jacob, avrebbe informato in prima persona gli Archivi Nazionali del rinvenimento delle carte, circa una dozzina, "inavvertitamente inscatolate e trasportate nella casa personale dell'ex vicepresidente alla fine dell'ultima amministrazione".

L'avvocato ha poi ribadito che Mike Pence "non era a conoscenza dell'esistenza di documenti sensibili o riservati nella sua residenza personale" e "comprende l'importanza di proteggere le informazioni sensibili e riservate ed è pronto e disposto a collaborare pienamente con gli Archivi nazionali e con qualsiasi indagine appropriata".