Biden e i documenti top secret, nominato un procuratore speciale

Senza dubbio la situazione presenta parallelismi con il ritrovamento di documenti top-secret nella villa di Trump in Florida. Ma a quanto per ora si sa ci sono anche molte differenze, sia nel volume dei documenti che nell'apparente sforzo del team legale di Biden nel restituire rapidamente i documenti alla custodia dell'amministrazione.

Se da un lato fonti vicine a Biden affermano la piena correttezza delle sue mosse (dopo aver trovato i documenti negli uffici di Washington, i legali del presidente hanno subito avvisato le autorità competenti), dall'altro lato continua a serpeggiare il dubbio sul perché quei documenti non fossero già stati consegnati all'Archivio dopo la fine della vicepresidenza di Biden durante il mandato Obama. I documenti si riferiscono a quel periodo ed è difficile non chiedersi cosa contengano. La cosa non sfugge infatti al nuovo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy , che ha subito chiesto al Congresso di indagare. "Quand'è che l'Fbi farà un raid nelle molte case di Joe Biden, forse anche alla Casa Bianca?", ha attaccato Donald Trump appena è uscita la notizia.

Il procuratore generale Merrick Garland, incaricato di gestire anche il caso dei documenti trovati nella villa di Trump a Mar-a-Lago , ha infatti nominato Robert Hur, già procuratore del Maryland, per fare luce sulla vicenda. Il procuratore ha dichiarato che "condurrà le indagini assegnate con un giudizio equo, imparziale e spassionato", parole pronunciate non senza qualche imbarazzo.

Il Washington Post pubblica oggi una cronologia utile a capire di cosa stiamo parlando.

Il 2 Novembre il primo lotto di documenti classificati - circa 10 di essi - viene trovato dopo che uno degli avvocati privati di Biden ha aperto un armadio chiuso a chiave presso il Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement a Washington. Il Penn Biden Center è un think tank affiliato all'Università della Pennsylvania che Biden ha fondato e i cui uffici ha utilizzato dopo la fine del suo periodo come vicepresidente all'inizio del 2017. Garland lo descrive come un luogo "non autorizzato per l'archiviazione di documenti riservati". I documenti vengono immediatamente consegnati agli archivi nazionali, secondo Richard Sauber, consigliere speciale del presidente Biden. Sauber ha affermato che i documenti "non sono stati oggetto di alcuna precedente richiesta o inchiesta da parte" della National Archives and Records Administration, a differenza dei materiali classificati alla fine trovati a Mar-a-Lago.

Il 4 Novembre l'ispettore generale degli archivi, che mantiene i registri presidenziali, contatta un procuratore del Dipartimento di Giustizia per dire che la Casa Bianca ha rivelato di aver trovato documenti riservati al Penn Biden Center.

Il 9 Novembre l'FBI inizia una valutazione per determinare se qualche legge è stata violata

Il 14 Novembre Garland incarica il procuratore degli Stati Uniti John R. Lausch Jr. dell'Illinois, che era stato nominato per l'incarico da Trump nel 2017, di condurre un'indagine iniziale utile a determinare se un procuratore speciale è giustificato.

Il 20 novembre Sauber informa Lausch che altri documenti contrassegnati come riservati sono stati trovati nel garage di Biden nella sua residenza a Wilmington, Del., secondo Garland, e l'FBI mette al sicuro i documenti. 5: Lausch informa Garland sulle indagini e raccomanda la nomina di un avvocato speciale. Garland è d'accordo.

Siamo a Gennaio, giorni dopo il 5 gennaio, il Dipartimento di Giustizia identifica Robert K. Hur come potenziale consigliere speciale. Hur è un ex avvocato degli Stati Uniti nel Maryland che è stato nominato per quel lavoro da Trump nel 2018.

Il 9 Gennaio la CBS News riporta la scoperta dei documenti a novembre, portando la questione alla luce per la prima volta. La Casa Bianca in seguito conferma che il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'inchiesta e afferma che sta collaborando sia con il dipartimento che con gli archivi nazionali. Pur confermando l'inchiesta, la Casa Bianca non rivela la serie di documenti rinvenuti il 20 dicembre.

La mattina del 12 Gennaio Sauber rilascia una dichiarazione che conferma il ritrovamento di materiale riservato a Wilmington, per lo più nel garage ma anche un documento in una stanza adiacente. Dice che anche la casa del presidente a Rehoboth Beach, Del., è stata perquisita e non sono stati trovati documenti.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, in una conferenza stampa, Garland annuncia la nomina di Hur come consigliere speciale. Durante le sue osservazioni, afferma che gli avvocati di Biden avevano rivelato al Dipartimento di Giustizia proprio quella mattina la scoperta di un ulteriore documento contrassegnato come riservato trovato nella casa di Wilmington.

L'autorevole quotidiano americano promette di continuare ad aggiornare l'intricato labirito in cui sono passati i documenti segreti che mette in imbarazzo la Casa Bianca.