Dopo il fratello di Emanuela, parla la sorella di Mirella Gregori: "Ora luce sulla verità"

Dopo il commento positivo di Pietro Orlandi sulla riapertura delle indagini in Vaticano riguardo la scomparsa nel luglio 1983 della sorella Emanuela, arrivano le dichiarazioni della sorella di un'altra 15enne scomparsa in circostanze misteriose: Mirella Gregori.

La sorella Maria Antonietta, commentando la decisione presa dal promotore di giustizia vaticana, ha dichiarato: "La notizia della riapertura delle indagini mi rende felice, finalmente si accende la luce sulla verità. Io sono e resto a disposizione, qualora gli inquirenti vogliano sentirmi. Tutto purché si continui a cercare la verità".

La notizia della nuova inchiesta, che arriva a 40 anni dalla scomparsa delle due giovani ed è in linea con l'esigenza di trasparenza fortemente voluta da Papa Francesco, è arrivata ieri ed è stata subito accolta con entusiasmo dai loro familiari che ne erano all'oscuro.

Pietro Orlandi, impegnato nella ricerca della sorella praticamente dal giorno della scomparsa, è convinto che "le indagini potrebbero durare pochissimo".

"L'apertura di un'inchiesta in Vaticano- ha scritto sui social- sul rapimento di Emanuela, dopo 40 anni, se fatta veramente con la volontà e l'onestà di fare chiarezza una volta per tutte e dare finalmente giustizia ad Emanuela, potrebbe durare pochissimo. Non sarebbe necessario fare lunghissime indagini perché la Verità già la conoscono, basta raccontarla. Altrimenti spero mi convochino prima possibile per poter verbalizzare". Comunque, ha concluso, "non posso non essere contento e come sempre, voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e pensare positivo". Ha poi rinnovato l'appuntamento al sit in di sabato, organizzato proprio per la sorella: "Ci vediamo, con chi vorrà e potrà', sabato alle 16.30 a Largo Giovanni XXIII, per ricordare Emanuela e per ricordare che noi non cederemo mai di un passo fino alla Verità".