Dramma in campo, giocatore dei Buffalo collassa dopo un contrasto: "È grave"

Un colpo violentissimo al torace, il giovane giocatore si rialza e inizia a camminare come non ne avesse risentito, ma poi si accascia improvvisamente al suolo cadendo sulla schiena, davanti a milioni di telespettatori americani: dopo un duro contrasto con l'avversario il giocatore di football Damar Hamlin, 24 anni, è in ospedale: soccorso in campo da medici e paramedici, gli hanno praticato un massaggio cardiaco, le sue condizioni definite "gravi".

L'incidente dopo un "placcaggio"

Il tragico evento durante la partita tra i Cincinnati Bengals ed i Buffalo Bills. Il match è stato rinviato. L'incidente è avvenuto quando mancavano soltanto sei minuti alla fine del primo dei quattro quarti. I Buffalo Bills erano sotto 7-3, quando Hamlin ha cercato di placcare l'attaccante della squadra avversaria.

Il giocatore del Cincinnati è piombato addosso al 24enne colpendolo alla testa ed al torace, i due sono finiti a terra insieme, Hamlin si è rialzato prontamente, ma poi ha fatto due passi ed è crollato collassando a terra con la schiena.



La corsa in ospedale: "E' grave"

Il personale medico è intervenuto ed ha provato a rianimarlo per circa dieci minuti, in un clima irreale, con tutto il pubblico in silenzio, compagni e avversari in campo in lacrime, sconvolti, chi in ginocchio, chi a pregare: Hamlin è stato caricato su una barella e trasportato d'urgenza al Medical Center dell'Università di Cincinnati. La madre sull'ambulanza

L'uscita dell'ambulanza è stata accompagnata dall'applauso di tutto il pubblico. La madre di Hamlin, che era in tribuna, è scesa subito ed è salita sull'ambulanza per stare accanto al figlio, mentre i tifosi dei Bengals hanno cominciato una veglia di preghiera.

I giocatori in lacrime attorno al corpo disteso

I giocatori di entrambe le squadre si sono affollati intorno a Hamlin durante la risposta di primo soccorso, molti di loro pregando in ginocchio e alcuni in lacrime.

Star Nba, LeBron James: "Terribile da vedere"

"Ho visto l'azione, ma non so cosa è successo. I miei pensieri e super preghiere vanno al cielo per la famiglia di questo ragazzo, per lui, per il fratelli della Nfl, e per tutti coloro che fanno parte della famiglia della Nfl". Lo ha detto Lebron James, al termine della partita di basket giocata dai Los Angeles Lakers.

La star Nba ha parlato di una "cosa terribile da vedere". Secondo James la decisione di rinviare la partita è stata "La cosa piu' giusta: la salute dei giocatori, in tutti gli sport, è sempre, la cosa più importante".



Raccolta fondi: già 650mila dollari

Il suo dramma ha commosso l'America. Una raccolta fondi in suo nome ha già raccolto in poche ore 650 mila dollari.

Mentre una delle stelle del campionato - il quarterback di Kansas City, Patrick Mahomes - ha scritto su Twitter: "Prego con tutto il cuore. per favore, rimettiti, amico".

"La partita non e' importante - ha scritto J.J. Watt degli Arizona Cardinals - la vita di Damar Hamlin è importante. Per favore, rimettiti".