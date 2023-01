Due cadaveri nel Riminese: un 80enne ha sparato a una donna di 70 anni e poi si è ucciso

Due persone, un uomo e una donna, sono state trovate morte in un parcheggio a Bellaria - Igea Marina, in provincia di Rimini. il cadavere dell'uomo sarebbe di un pensionato 80enne di San Mauro Pascoli, nel Cesenate mentre quello della donna di una 70enne sempre di San Mauro Pascoli. La dinamica dei fatti, avvenuti poco dopo le16, è ancora da chiarire ma vi sarebbero dei testimoni. La prima ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio suicidio: lui avrebbe ucciso lei con un'arma da fuoco per poi togliersi la vita. I due corpi sono stati rinvenuti in un'auto. L'uomo sarebbe sceso dalla macchina, avrebbe sparato alla donna e poi, tornato in auto, si sarebbe ucciso. E' questa la prima ricostruzione dei fatti avvenuti oggi pomeriggio nel riminese. Le vittime pare non fossero sposate ma avessero comunque una relazione; i due erano arrivati con le rispettive auto.

La violenza contro le donne non sembra avere fine: dopo le 124 uccise nel 2022, sono già tre quelle che hanno perso la vita in questi primi 15 giorni del nuovo anno. La prima vittima del 2023 è stata Giulia Donato, una ragazza di 23 anni uccisa il 4 gennaio a Genova dal suo fidanzato, Andrea Incorvaia, una guardia giurata di 32 anni. Giulia aveva l'influenza, era a letto sotto le coperte quando è stata colpita con un colpo di pistola. L'uomo ha poi rivolto l'arma contro sé stesso ed è stato trovato sul pavimento a poca distanza. Il secondo femminicidio è invece quello avvenuto sabato sera a Roma. La vittima è Martina Scialdone, 35anni uccisa dal suo ex di 61 anni, davanti a un ristorante al culmine di una lite. Il terzo caso oggi a Rimini, per la seconda volta un omicidio suicidio.