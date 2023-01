Due minorenni spingono un 15enne contro il treno in arrivo. Volevano la sua felpa

Volevano togliergli la felpa, l'hanno spinto sotto un treno in arrivo.

Due minorenni sono stati identificati dalla Squadra Mobile di Monza e portati in Questura, perché accusati di aver preso parte all'aggressione di un 15 enne, avvenuta questo pomeriggio in Stazione a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, insieme ad altri coetanei.

La banda di ragazzini, a quanto si sa, voleva rapinare la vittima della felpa e forse anche del portafoglio. Quando lui ha rifiutato di consegnare i suoi averi, uno del gruppo lo ha spinto contro un treno in movimento, facendolo finire sui binari. Il ragazzo è stato trascinato per alcuni metri dal convoglio in movimento, finendo a pochi millimetri dalle ruote del treno. Avrebbe riportato ferite, per cui è stato necessario il ricovero in ospedale, ma non è in pericolo di vita.