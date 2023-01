Due ragazze investite sulle strisce da un SUV a Modena, sono gravi

Terribile incidente verso le ore 20 a Modena. Due ragazze, di 17 e 18 anni, sono ricoverate in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara, dopo essere state investite da un'auto, un Suv, mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in viale Monte Kosica, una zona a ridosso del cento storico. I rilievi sono affidati alla polizia locale, che dovrà stabilire anche il colore dei semafori al momento dell'impatto. La vettura stava procedendo in direzione del centro mentre le ragazze sembra stessero attraversando verso la stazione.