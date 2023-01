Il premier tedesco Scholz propone fondi comuni Ue in risposta ai sussidi Usa

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, con il sostegno della maggioranza di governo, proporrà all'Unione europea di rispondere con "nuovi strumenti finanziari comuni" ai sussidi del Climate Act, con cui la presidenza Biden intende finanziare le imprese di fronte alla transizione climatica. Lo scrive l'agenzia Bloomberg sulla base di un documento Spd. Gli strumenti finanziari in questione non sono specificati, tuttavia il segnale è chiaro. Il tema è ormai maturo a livello europeo anche se la stessa coalizione di governo tedesca non ha una posizione comune: ancora recentemente il ministro delle finanze Christian Lindner (liberale) ha confermato la sua opposizione a nuove iniziative comuni sul modello di Next Generation EU (il fondo che finanzia i piani nazionali di resilienza con emissione di bond comuni).

Il documento socialdemocratico parla di “strumenti addizionali comuni che dovrebbero essere esaminati in modo costruttivo”. Non è però stato chiarito se tali strumenti comprenderebbero nuovi prestiti comuni dell'Unione europea. Si tratta di un aspetto determinante della risposta europea all'Ira, l'Inflation Reduction Act americano che discrimina le produzioni auto Ue. La novità è data dal riconoscimento che l'azione degli stati a sostegno delle imprese non è sufficiente.

I leader dell'UE si incontreranno a Bruxelles il mese prossimo proprio per discutere una risposta alla legge statunitense, con alcuni che propongono un cosiddetto Buy European Act per aiutare a sostenere le società nazionali. Il blocco ha affermato che potrebbe presentare una denuncia contro gli Stati Uniti presso l'Organizzazione mondiale del commercio, una prospettiva che potrebbe minare l'unità transatlantica nel bel mezzo della guerra della Russia in Ucraina.

Tuttavia, Scholz e l'SPD vogliono che l'UE approfondisca le sue relazioni commerciali con gli Stati Uniti e utilizzi i colloqui al consiglio commerciale e tecnologico UE-USA per abbassare o addirittura abolire le tariffe. "Un primo passo potrebbe essere la ripresa dei negoziati per un accordo tariffario industriale europeo-americano", afferma Bloomberg. Inoltre, l'UE dovrebbe sondare se gli Stati Uniti sono disposti ad avviare nuovi negoziati per un accordo più ampio per un'area comune di libero scambio.

Una persona che conosce il pensiero di Scholz ha affermato che il cancelliere sostiene le proposte avanzate dal suo partito e desidera che i leader dell'UE approvino ulteriori strumenti di finanziamento in modo che gli Stati membri con budget più limitati non vengano lasciati indietro nella corsa ai sussidi verdi.

La mossa arriva tra il crescente scetticismo a Bruxelles e in altre capitali europee sul fatto che l'amministrazione del presidente Joe Biden apporterà modifiche significative al suo piano di investimenti verdi da 370 miliardi di dollari. Il blocco afferma che la legge discrimina ingiustamente le aziende europee e minaccia di attirare le industrie verdi attraverso l'Atlantico

"Abbiamo bisogno di un'iniziativa di investimento industriale europeo con un'attenzione particolare alle tecnologie del futuro, all'espansione delle energie rinnovabili e alla promozione dell'innovazione industriale", si afferma nel documento del partito di Scholz, che è stato finalizzato lunedì e dovrebbe essere pubblicato questa settimana.

Scholz era ministro delle finanze sotto il suo predecessore, Angela Merkel, nel 2020, quando i leader siglarono un accordo storico per emettere debito congiunto per finanziare prestiti e sovvenzioni per il fondo di ripresa. L'SPD ha lasciato intendere che questa volta i prestiti garantiti congiuntamente emessi dalla Banca europea per gli investimenti potrebbero essere un'opzione per gli Stati membri con budget nazionali limitati.

"Vogliamo rafforzare il ruolo della Banca europea per gli investimenti", afferma il documento strategico. "La BEI deve essere ampiamente rafforzata dal punto di vista organizzativo e dotata anche di strumenti aggiuntivi".

Le discussioni sull'argomento tra i leader dell'UE sono in una fase iniziale e sarà difficile creare un consenso data la resistenza in alcuni Stati membri con una tradizione di prudenza fiscale, ha detto la persona vicina a Scholz. Qualsiasi accordo richiederà probabilmente diversi mesi, ma Scholz ritiene comunque che debbano esserci finanziamenti europei oltre all'aumento dei sussidi nazionali.

Intanto, dopo le notizie sul documento tedesco, le obbligazioni italiane hanno esteso i guadagni riducendo lo spread di rendimento sui titoli tedeschi a 10 anni al livello più basso da aprile a 181 punti base. Anche l'euro è salito dello 0,4% fino a $ 1,0776.