Egitto, i segreti della mummia del "Ragazzo d'oro" protetta da 49 amuleti

Datata al periodo tolemaico (332-30 a.C.), la mummia è stata trovata nel 1916 in una necropoli dell'Egitto meridionale e posta nei sotterranei del Museo Egizio del Cairo, che dal 1835 funge da deposito. Il sarcofago è rimasto indisturbato per quasi un secolo prima che Sahar Saleem, professore di radiologia all'Università del Cairo, decidesse di "scartare digitalmente" i resti.

Disposti in tre colonne tra le pieghe dell'involucro della mummia, sono realizzati in oro e pietra e presentano 21 forme diverse, come l'occhio di Horus e il nodo di Iside. Un amuleto a due dita è stato trovato in corrispondenza dell'incisione per l'imbalsamazione (l'apertura da cui sono stati rimossi gli organi del ragazzo) e un amuleto d'oro a forma di lingua è stato collocato all'interno della bocca della mummia.

Grazie alla precisione delle scansioni, gli scienziati hanno potuto replicare un amuleto d'oro, progettato per assomigliare a uno scarabeo e trovato all'interno della cavità toracica della mummia, che hanno stampato in 3D in plastica.

Per gli antichi Egizi, i talismani servivano a proteggere e guidare il defunto nell'aldilà. La lingua d'oro gli avrebbe permesso di parlare anche dopo la morte. Un paio di sandali gli avrebbero permesso di camminare.

"Gli antichi egizi credevano nel potere degli amuleti, che dipendeva dal materiale, dal colore e dalla forma", ha spiegato il professore Sahar Saleem. "Durante la mummificazione, gli imbalsamatori dicevano preghiere e recitavano versi dal Libro dei Morti, mentre collocavano gli amuleti all'interno della mummia o tra gli involucri".