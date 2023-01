Elon Musk sul banco degli imputati nega di aver voluto condizionare la borsa

Elon Musk ha provato a dimostrare in tribunale che i suoi famosi tweet del 2018, sul suo desiderio di far uscire Tesla dal mercato azionario e privatizzarla, non fossero fuorvianti o fraudolenti, contrariamente alle accuse degli investitori, che in una class action hanno sostenuto di aver perso milioni di dollari a causa del miliardario. Il numero 1 di Tesla - e di Twitter, da fine ottobre - aveva destato stupore il 7 agosto 2018 dicendo di voler ritirare il suo gruppo dalla Borsa (delisting) al prezzo di 420 dollari per azione, assicurando poi che il finanziamento era "garantito".

"Non stavo dicendo che era fatta, stavo solo dicendo che lo stavo considerando, ci stavo pensando. E che secondo me il finanziamento era sicuro", ha detto Elon Musk di fronte al tribunale di San Francisco, dove si sta svolgendo il processo. La scorsa settimana, l'avvocato dell'accusa, Nicholas Porritt, ha accusato l'esecutivo di "mentire" e di essere responsabile delle perdite degli investitori. Il titolo è balzato sulla scia dei tweet molto insoliti (e il Nasdaq ha temporaneamente sospeso il prezzo delle azioni Tesla), prima di scendere nei giorni successivi. Articoli di stampa avevano rivelato che il patron non aveva davvero i fondi. Tesla è rimasta quotata in borsa.