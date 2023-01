Ucraina: ex comandante del gruppo mercenario russo "Wagner" chiede asilo in Norvegia

L'ex comandante dei mercenari di Wagner, Andrey Medvedev, ha chiesto asilo politico in Norvegia. L’ha annunciato il fondatore del fondo per i diritti umani "Gulagu.net" Vladimir Osechkin.

Medvedev, sostiene, ha attraversato il confine russo con la Norvegia vicino al villaggio di Nikel nella regione russa di Murmansk. Secondo lui, al confine ha scavalcato due recinzioni e, inseguito dai cani poliziotto e bersagliato dagli spari delle guardie di frontiera russe, ha attraversato di corsa il ghiaccio del lago. Medvedev ha raggiunto una delle città norvegesi di confine, ha bussato alla prima casa che ha incontrato, chiedendo ai residenti di chiamare la polizia.

Sotto scorta l'ex "wagneriano" dall’aeroporto locale è stato portato a Oslo, capitale della Norvegia, dove è stato collocato in un centro per trasgressori delle leggi sull'immigrazione. Osechkin ha chiarito che la procedura di asilo è già stata avviata. In Norvegia, Medvedev intende testimoniare contro il capo della Wagner PMC Yevgeny Prigozhin.

Osechkin ha anche diffuso un video che presumibilmente mostrava Medvedev che raccontava le circostanze della sua fuga. "Per la prima volta dall'inizio della guerra contro l'Ucraina, l'ex comandante di una delle unità Wagner PMC è fuggito dalla Federazione Russa in Europa e ha accettato di testimoniare", scrive Osechkin.

Secondo Medvedev, ha partecipato alle battaglie nei pressi di Bakhmut ed era il comandante dell'ex prigioniero Yevgeny Nuzhin, che i wagneriani avrebbero ucciso a martellate dopo il suo ritorno dalla prigionia ucraina.