Ex Ilva: un referendum tra i lavoratori sulla ricapitalizzazione. Proclamato lo sciopero per il 19

I sindacati Fiom, Uilm e Usb hanno lanciato un referendum tra i lavoratori dello stabilimento siderurgico di Taranto per conoscere il loro pensiero sull'ultimo decreto cosiddetto salva-Ilva e sull'opportunità o meno di una ricapitalizzazione immediata da parte dello Stato. L'iniziativa è stata spiegata nel corso di una conferenza stampa in cui sono state annunciate le prossime iniziative di mobilitazione. L'11 gennaio le Rsu saranno a Roma insieme alle istituzioni per una conferenza stampa. Il 19 gennaio ci sarà lo sciopero e, contestualmente alla convocazione del ministro Urso, i sindacati saranno nuovamente a Roma a manifestare con i lavoratori di Acciaierie d'Italia, Ilva in As e dell'appalto. "Vogliamo delle soluzioni - hanno sottolineato i segretari di Fiom, Uilm e Usb - sul futuro ambientale e produttivo dello stabilimento siderurgico. Quello che chiediamo da tempo è che ci sia un un cambio della governance e che i soldi pubblici siano utilizzati per un chiaro ed inequivocabile processo di transizione ecologica e sociale".

(Contrasto/repertorio) L'acciaieria ILVA, situata nei pressi del distretto di Tamburi di Taranto

"Porteremo al Governo la volontà dei lavoratori circa il futuro dello stabilimento, e in particolare sulla possibilità che lo Stato intervenga direttamente nella gestione con una immediata ricapitalizzazione al fine di utilizzare i soldi pubblici per avviare un inequivocabile processo di transizione ecologica e sociale". Così i segretari territoriali Fiom Uilm e Usb, Francesco Brigati, Davide Sperti e Francesco Rizzo, per fare chiarezza sulle prossine iniziative di mobilitazione. I sindacati ritengono che l'Esecutivo debba tenere conto del contenuto del referendum già sottoposto ai lavoratori nei giorni scorsi e che verrà nuovamente posto alla loro attenzione durante le giornate di lunedì e martedì. Alla conferenza stampa di mercoledì 11 gennaio a Roma, prenderanno parte, oltre ai delegati sindacali, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco e presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci. "Ciò - aggiungono - al fine di compattare il fronte comune. Lo sciopero, inizialmente previsto per il 10 gennaio, partirà alle 23 del 18 gennaio e terminerà alle 7 del 20. La mobilitazione dei lavoratori nella capitale è prevista per la mattinata di giovedì 19 gennaio in concomitanza con l'incontro convocato presso il Mimit dal ministro Adolfo Urso. Le sigle metalmeccaniche reputano inoltre "assolutamente scorretto il comportamento delle aziende dell'indotto che spingono i lavoratori a disertare lo sciopero".

ansa/ufficio stampa ilva Veduta aerea dell'Ilva di Taranto

"Fanno bene i sindacati a proporre un referendum sul decreto del governo Meloni ma sarebbe ancora meglio se le istituzioni locali, a partire dal Comune, promuovessero un referendum anche alla popolazione tarantina, che ha subito in questi anni, insieme ai lavoratori dello stabilimento, il prezzo più alto in termini di salute e, purtroppo, vittime a causa dell'inquinamento causato dalla malagestione dell'acciaieria". Lo afferma il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, in merito alla vicenda ex Ilva, ricordando che "questo decreto introduce l'immunità penale a favore degli amministratori ex Ilva e sancisce l'impossibilità da parte dell'autorità giudiziaria di emanare provvedimenti interdittivi, come ad esempio i sequestri nei confronti dello stabilimento, legando le mani ai magistrati. Secondo Bonelli, "questo provvedimento contrasta con le decisioni della Corte di Giustizia Europea che ha condannato l'Italia per il grave inquinamento della città di Taranto".

