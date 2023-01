Exxon sapeva del legame tra emissioni e riscaldamento globale, ma lo ha tenuto nascosto

Gli scienziati di Exxon già negli anni ’80 avevano previsto con esattezza il cambiamento climatico che sarebbe stato registrato decenni dopo in modo straordinariamente accurato, anche se per anni il colosso petrolifero ha messo in atto campagne di informazione che contraddicevano le conclusioni dei suoi stessi scienziati.

È quello che è emerso da uno studio pubblicato su Science, secondo il quale le previsioni effettuate dagli scienziati di Exxon fra il 1977 e il 2003 anticipavano con precisione l’aumento delle temperature di 0,2 gradi ogni decennio.

ExxonMobil, una delle più grandi compagnie petrolifere mondiali, “ha modellato e previsto il riscaldamento globale con incredibile accuratezza, per poi passare i successivi decenni negando quella stessa scienza del clima”, ha dichiarato Geoffrey Supran, uno degli autori dello studio.

“Le nostre scoperte mostrano che la negazione pubblica del cambiamento climatico da parte di Exxon ha contraddetto i dati dei suoi stessi scienziati”, mette in evidenza Supran.

Exxon, è stata oggetto di numerose cause legali che affermano che la società era a conoscenza dei danni che il suo petrolio e gas avrebbero causato al clima, ma ha depistato il pubblico seminando dubbi sul cambiamento climatico.

Nell’ultima causa legale del genere, il New Jersey ha accusato cinque compagnie petrolifere e del gas, tra cui la Exxon, di aver ingannato il pubblico per decenni pur essendo a conoscenza del dannoso tributo che i combustibili fossili infliggono al clima.

Cause simili da New York alla California hanno affermato che la Exxon e altre compagnie del gas hanno lanciato campagne di pubbliche relazioni per suscitare dubbi sul cambiamento climatico.

In una di queste l’allora procuratore generale del Massachusetts, Maura Healey, ha affermato che gli sforzi di pubbliche relazioni della Exxon “ricordavano la lunga campagna di negazione dell’industria del tabacco sui pericolosi effetti delle sigarette”.