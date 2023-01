Virgin Orbit, fallito il primo lancio spaziale dal Regno Unito: "anomalia" nel razzo

La missione era partita dalla città costiera di Newquay, nel sud-ovest dell'Inghilterra, con il razzo LauncherOne di Virgin Orbit trasportato sotto l'ala di un Boeing 747 modificato e successivamente rilasciato sull'Oceano Atlantico. Nessun problema per il Boeing “Cosmic Girl”, rientrato alla base insieme all'equipaggio.

Virgin Orbit, in parte di proprietà del miliardario britannico Richard Branson, aveva pianificato di schierare nove satelliti nell'orbita terrestre inferiore nella sua prima missione al di fuori della sua base negli Stati Uniti. "Sembra che abbiamo un'anomalia che ci ha impedito di raggiungere l'orbita", ha detto la società. "Stiamo valutando le informazioni".

In caso di successo il Regno Unito sarebbe diventato il nono paese al mondo in grado di mettere in orbita i satelliti.

La Cnbc scrive che il titolo della Virgin Orbit è sceso nelle negoziazioni fuori orario, dopo che la società ha confermato che il suo primo lancio dal Regno Unito non è riuscito a raggiungere l'orbita. Le azioni di Virgin Orbit sono calate fino al 30% rispetto alla precedente chiusura di 1,93 dollari per azione.