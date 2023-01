Famiglia aggredita e rapinata in casa nella notte da 4 banditi. Minacce e botte alle vittime

Scene da Arancia meccanica la scorsa notte a Marano di Napoli, dove una rapina è stata messa segno all'interno di un'abitazione in via Torre Dentice.

Quattro persone, con il volto coperto ed armate, si sono introdotte nella casa di un 56enne del posto. I rapinatori hanno quindi radunato tutte le persone presenti in casa - marito, moglie e due figli - in una stanza e poi hanno tentato di portare via una cassaforte.

I banditi, si apprende, hanno anche picchiato e minacciato le vittime, ma all'improvviso è scattato l'allarme i 4 sono scappati. Subito dopo sul posto sono giunti i carabinieri della locale caserma. I componenti della famiglia, che hanno riportato alcune contusioni, sono stati medicati.

Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.