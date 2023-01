Botta e risposta con Macron: "Non si sposa la prof? L'amore non si sceglie"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha partecipato alla trasmissione Les Rencontres du Papotin in onda su France 2 dove si è sottoposto a una sessione di domande "senza filtro" da parte dei redattori autistici del giornale Le Papotin, che si autodefiniscono "atipici".

"Che lavoro fai Emmanuel Macron?", “Sei di destra”, e persino "Non dovevi sposare la prof", sono alcuni dei quesiti proposti al presidente che ha parlato a ruota libera.

Non senza celare un leggero imbarazzo, il capo dell'Eliseo ha risposto anche alla domanda "Cosa ne pensi di Putin?". "Prima, quando lo incontri così, non è antipatico, è un paradosso…. Dopodiché, penso che non ci sia nulla che giustifichi l'inizio della guerra", ha detto Macron.

Il momento più rilanciato e apprezzato sui social è stato quello in cui uno dei giornalisti gli ha dato un foglietto con su scritto: "Lui è il Presidente, deve dare l'esempio e non sposare la sua prof".

"Penso che il principio dell'amore sia che tutto è possibile. L'amore non lo scegli davvero, ti cade addosso…", ha risposto Macron, arrossendo e schiarendosi la voce. E poi, sorridendo: "Quando si è innamorati non si sceglie. Ed era la mia insegnante di teatro, quindi non conta", ha detto riferendosi alla première dame Brigitte di oltre vent'anni più grande e conosciuta ai tempi del liceo.

Un altro redattore del Papotin, seduto vicino a lui, lo ha "accusato", tra una pacca e una risata, di fare "il furbo": “Malin, malin”.

"Hai subito svelato i miei trucchi, è vero, ma non è come la prof di matematica… vedi sto cercando di negoziare!", ha ribattuto un divertito Macron, seduto fra gli intervistatori.