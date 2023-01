Figlio e madre muoiono a poche ore di distanza a Villafranca, Massa Carrara

Nel paese di Virgoletta, comune di Villafranca, in provincia di Massa Carrara, una donna di 78 anni è morta di crepacuore poche ore dopo aver visto il figlio 45enne esalare l’ultimo respiro per un malore sulle scale di casa. Si chiamava Matteo Veroni e stava rientrando nell’abitazione di famiglia dopo una serata in compagnia di amici. Salendo le scale l’uomo ha accusato un malore al petto accasciandosi a terra ed è stata proprio la madre, Franca Porta Scarta, la prima ad accorgersene ed a chiamare i soccorsi. Gli operatori del 118 sono intervenuti ed hanno tentato di tenere in vita Veroni praticando un massaggio cardiaco ma putroppo ogni sforzo per rianimarlo è risultato vano e l’uomo è spirato.

La madre non ha voluto che la salma fosse portata all’obitorio ed ha preferito allestire la camera ardente in casa accogliendo parenti ed amici. Ad un certo punto, provata dal dolore, si è ritirata in camera per riposare un po’, ma non si è più svegliata.

I Veroni erano noti e stimati nella comunità di Villafranca che si è stretta attorno ai due figli rimasti, Marco e Cristina. Anche il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi, ha voluto manifestare la vicinanza alla famiglia: "Si tratta di una famiglia annoverata tra quelle storiche villafranchesi, persone per bene. La notizia ha destato cordoglio e molta partecipazione emotiva. La comunità – ha detto Bellesi – abbraccia la famiglia, condividendo il dolore per questa tragedia”. Il padre di Matteo, noto imprenditore nel territorio, è morto alcuni anni fa.