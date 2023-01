Ottavi di Coppa Italia, alle 18 Fiorentina-Sampdoria. Anche al Franchi sfida nel segno del turnover

La Fiorentina entra in scena in Coppa Italia con l'ambizione di migliorare la semifinale persa la scorsa stagione contro la Juventus e centrare la qualificazione all’ultimo atto della competizione. Per arrivare fino alla gara conclusiva bisogna però prima eliminare negli ottavi di finale la Sampdoria di Dejan Stankovic, già battuta in campionato per 2-0 nella gara del 'Ferraris'.

Mister Vincenzo Italiano avverte: "Non esistono partite semplici in cui prima di giocare sia già come andrà a finire. Sarà partita vera perché nessuno, quando scende in campo, non spinge al massimo. Ci teniamo a fare prestazione, a mettere minuti per quei giocatori in ritardo di condizione".

Parlando della condizione della squadra dopo la sosta per il Mondiale e della vittoria in campionato contro il Sassuolo, che ha portato i 3 punti ma non ha entusiasmato per il gioco, il tecnico viola evidenzia: "Abbiamo ottenuto una vittoria dopo una ripartenza da una sosta di un mese e mezzo in cui tutte le squadre stanno faticando. Abbiamo messo in campo voglia di vincere anche se con meno qualità. Mi è piaciuto moltissimo - ha concluso - lo spirito dei miei ragazzi".

Tegola intanto sui viola: Arthur Cabral ha rimediato infatti contro il Sassuolo una lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. E' il risultato degli accertamenti effettuati dall'attaccante brasiliano che rischia uno stop di almeno 40 giorni: intanto ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Per la gara di questo pomeriggio a Italiano mancherà, oltre a Terracciano e allo stesso Cabral, anche Riccardo Saponara che nel corso della rifinitura ha accusato un fastidio alla caviglia.

Qui Sampdoria

Sul versante Samp, potrebbe esser l'innesto dal primo minuto dell'inglese Winks la grande novità dei blucerchiati. Arrivato la scorsa estate dal Tottenham non aveva mai collezionato neppure una presenza per un problema alla caviglia sinistra risolto con un intervento.

Di certo ci sarà un massiccio turnover in vista anche del prossimo importantissimo match di campionato con l'Empoli dove non ci sarà Rincon squalificato per il rosso rimediato domenica con il Napoli: sicura la presenza del colombiano a Firenze dunque. Sarà anche un'occasione per il rilancio di Sabiri; il marocchino è stato protagonista al Mondiale ma non lo è mai stato dall'arrivo diStankovic in panchina. Oggi potrebbe giocare come trequartista alle spalle di Montevago e Lammers. Sono 22 i convocati, la bella notizia è il rientro di Colley, ko per una brutta influenza con Sassuolo e Napoli.