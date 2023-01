Chi erano i ragazzi morti nell'incidente sulla Nomentana, a Fonte Nuova

Viaggiavano in sei nella Fiat 500, alle prime ore del 27 gennaio: Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Leonardo Chiapparelli e Simone Ramazzotti, 22 anni, romani di Tor Lupara, una frazione di Fonte Nuova in provincia di Roma, le ragazze non ancora maggiorenni, Giulia Sclavo e Flavia Troisi. Il 25 gennaio Flavia aveva compiuto gli anni e probabilmente l'uscita era dedicata ai festeggiamenti. Solo Leonardo si è salvato, ma resta ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I.

Le vittime condividevano viaggi, soprattutto Valerio, Alessio e Simone: a Venezia, a Follonica, e la passione per lo sport, appassionati di calcio e kick boxing. Al volante c'era Valerio, l'auto era intestata a sua madre. La dinamica dell'incidente sembra purtroppo già chiara : 2.30 di notte, via Nomentana, troppa velocità, lo sbando dopo una curva a sinistra contro un palo della luce, l'auto si ribalta più volte e rimbalza contro un albero e finendo la corsa sull'asfalto. Sui corpi dei giovani saranno disposte autopsie.

Alessio e Simone erano cugini. Su Instagram un album titolato “Cousinhood”, ritrae i due sin da piccoli, vestiti ad carnevale e poi sempre più grandi, fino a poche settimane fa. Un rapporto fortissimo. “Più che un cugino sei sempre stato un fratello maggiore per me. Sempre e per sempre” scriveva Alessio.

Quest'ultimo giocava al Tor Lupara, società calcistica dilettantistica, aveva giocato anche con Leonardo Chiapparelli, l'unico superstite. La squadra ha condiviso un post di lutto su Facebook.