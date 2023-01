Football americano: Hamlin in miglioramento, resta in terapia intensiva

Damar Hamlin è in miglioramento, ma resta in terapia intensiva. È il bollettino medico dei Buffalo Bills sulle condizioni del 24enne giocatore vittima di un arresto cardiaco lunedì, durante la partita della NFL contro i Cincinnati Bengals. Hamlin aveva preso un duro colpo al petto dopo un contrasto con Tee Higgins, si era subito rialzato salvo poi accasciarsi privo di sensi ed essere immediatamente soccorso dal personale medico con tanto di defibrillatore per poi essere trasportato in ospedale.

I medici hanno detto che Hamlin è “neurologicamente intatto”.

Il quarterback dei Cincinnati, Joe Burrow, ha detto riferendosi a Higgins che ha causato l'incidente involontario: 'Tee è abbastanza scosso, proprio come tutti noi. Non abbiamo mai visto niente del genere, e per quanto sfortunato sia, fa parte del gioco. Speri non accada mai, ma come abbiamo visto lunedì sera, può succedere e accadrà', ha aggiunto.