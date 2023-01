Football americano, torna a casa Hamlin a nove giorni dall'arresto cardiaco in campo

Ha lasciato l'ospedale per proseguire a casa il recupero Damar Hamlin nove giorni dopo l'arresto cardiaco che lo aveva colpito durante la partita tra i padroni di casa dei Cincinnati Bengals e i Bills di Buffalo.

"Abbiamo completato una serie di test", ha dichiarato l'equipe medica che ha curato l'atleta al General Medical Center di Buffalo, nello Stato di New York.

Già quattro giorni fa, appena era riuscito a respirare autonomamente, Hamlin in un tweet aveva ringraziato i tifosi che si erano radunati in una veglia portando candele e cartelli di incoraggiamento .

La sera del 2 gennaio il 24enne si era accasciato a terra dopo aver preso un duro colpo al petto in un contrasto con il ricevitore Tee Higgins. Il ragazzo era stato soccorso per oltre dieci minuti dai medici, dopo l'arresto cardiaco.

Le immagini sconvolgenti hanno rilanciato il tema della sicurezza in uno sport fatto di contatti molto violenti.

Dopo essere stato in terapia intensiva per quasi una settimana, Hamlin è stato ricoverato al centro medico di Buffalo, da cui è uscito oggi per completare a casa la convalescenza.