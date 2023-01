Gas ancora giù. Parte positiva Wall Street, bene l’Europa

Avvio positivo per Wall Street in attesa dei verbali della Fed. Il DJ sale dello 0,28%, Nasdaq +0,39%.

In Europa la seduta prosegue in rialzo, con gli indici sostenuti dal dato in calo dell'inflazione in Francia, che fa seguito alla flessione registrata ieri in Germania dei prezzi al consumo. Milano +1,66% Parigi +2,06% Francoforte +1,90%e Londra la piu' debole +0,33%.

Sotto i riflettori il prezzo del gas che continua la sua discesa a 67 euro al mwh. Scende di 13 punti base anche il rendimento decennale, al 4,34%, con lo spread che si restringe a 204 punti base.