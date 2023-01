Il gas cala ma è stangata in bolletta: dovremo attendere gennaio per pagare meno, ecco perché

Nuova stangata in arrivo per le tasche degli italiani.

Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha comunicato che per la famiglia tipo in tutela a dicembre ci sarà un aumento del 23,3% della bolletta del gas rispetto a novembre. Il maxi aumento a dicembre riguarda solo le utenze nel regime tutelato, ma è probabile che ci saranno rincari anche per chi ha una fornitura nel mercato libero, dato che le tariffe in tutela costituiscono anche un importante riferimento per il mercato.

“Una vera batosta”, attaccano i consumatori. Nonostante i vari risparmi messi in campo, il 2022 presenta un conto alla famiglia tipo di 1.866 euro con un rialzo del 64,8% sul 2021.

L’aumento della materia prima pesa sulla bolletta

Perché in un momento in cui il prezzo del gas scende, ci troviamo a pagare di più in bolletta?

Perché il meccanismo di calcolo è retrospettivo. Quello che viene calcolato in bolletta è l’aumento del costo del gas a dicembre rispetto a novembre 2022 che è stato appunto del 23,3%. In pratica, c’è uno scarto temporale tra l’aumento della materia prima e il momento in cui arriva nella bolletta del consumatore.

Un concetto ribadito alla stampa dal presidente dell’Autorità per l’energia, Stefano Besseghini: "L'aggiornamento della bolletta del gas per le famiglie ancora in tutela è un dato retrospettivo. Stiamo guardando indietro a quello che è successo nel mese di dicembre. Nella prima metà del mese i prezzi erano relativamente alti, intorno ai 130-135 euro a MWh mentre nella seconda metà di dicembre, complice il clima e una percezione diversa della capacità dell'Europa di lavorare su questo settore e l'effetto degli stoccaggi più pieni del previsto, c'è stato un crollo significativo; oggi siamo a 80 euro al MWh".

A far lievitare i rincari dell’ultimo mese dell’anno fino al 23,3%, spiega dunque Arera, “sono state proprio le quotazioni elevate del gas nelle prime settimane di dicembre”.

Entrando nel dettaglio, il prezzo della materia prima gas a dicembre per i clienti con contratti in condizioni di tutela è di 116,6 euro/MWh, una media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto l'ultimo mese del 2022. A novembre il prezzo del gas era stato di 91,2 euro.