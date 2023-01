I genitori: "Non c'è collaborazione con l'Egitto". Tajani: "Intravedo nuova disponibilità"

La dichiarazione dei genitori di Giulio Regeni giunge il giorno dopo l' incontro del vicepremier e capo della Farnesina, Antonio Tajani, in Egitto con il presidente Al-Sisi . Un incontro al termine del quale Tajani aveva detto in conferenza stampa: “Abbiamo affrontato le questioni Regeni e Zaki. Ho chiesto collaborazione da parte egiziana, mi hanno assicurato che tutti gli ostacoli verranno rimossi, senza alcuna reticenza. È stato il presidente Al-Sisi a dirmi per primo che toglierà tutti gli ostacoli per una collaborazione proficua tra i nostri due Paesi”. Prima aveva sintetizzato in un tweet i punti salienti dell'incontro, tra cui: “Ho chiesto e ricevuto rassicurazioni per forte collaborazione sui casi Regeni e Zaki".

Rispetto all'azione del governo sul caso Regeni "non abbiamo aspettative, noi pretendiamo verità e giustizia, come azioni concrete. Basta, per favore, basta finte promesse. Pensiamo sia oltraggioso questo mantra sulla collaborazione egiziana che invece è totalmente inesistente". Lo dicono in un'intervista a Repubblica, Paola e Claudio Regeni , genitori di Giulio, a sette anni dalla scomparsa del figlio e all'indomani delle parole del vicepremier Tajani dette in Egitto.

Mentre il Pd, in una nota congiunta della capogruppo alla Camera, Debora Serracchiani , e della responsabile Esteri, Lia Quartapelle , afferma: "Purtroppo, osserviamo che sul caso Regeni (di cui proprio il 25 gennaio sarà l'anniversario della sparizione) non ci sono affatto passi avanti e che Zaki continua ad essere trattenuto in Egitto in una situazione che si protrae da troppo tempo. Difficile allora capire quali siano i motivi della soddisfazione espressa dal nostro ministro degli Esteri. Per questi motivi nel question time di mercoledì prossimo in Aula alla Camera, chiederemo a Tajani di spiegare se la preannunciata collaborazione in tutti i campi riguarda anche quella giudiziaria, sulla quale non sembra ci sia stato alcun progresso".

Alle rimostranze della famiglia Regeni si è associata anche una parte dell'opposizione politica italiana. "L'attuale ministro degli esteri non conosce i depistaggi, le false informazioni, i boicottaggi nelle indagini da parte del Cairo che hanno impedito e impediscono alla magistratura italiana di proseguire nel processo contro gli ufficiali egiziani responsabili dell'omicidio?" ha detto in una nota Nicola Fratoianni , parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra.

La replica di Tajani

Tajiani in una dichiarazione odierna, torna sulla vicenda per chiarire la situazione: "In Egitto abbiamo sollevato come doveroso il tema di Regeni, perché bisogna sapere e colpire chi ha assassinato questo ragazzo che studiava in Egitto. Ho posto il problema sia al presidente della Repubblica sia al ministro degli Esteri" ed è il presidente della Repubblica che "ha sollevato il problema, ha detto che l'Egitto farà tutto il possibile per togliere gli ostacoli che hanno reso difficili i rapporti fra Italia ed Egitto negli ultimi anni. Io voglio essere ottimista, questo non significa che va bene così, continueremo a monitorare" ma "mi sembra di avere intravisto una disponibilità nuova da parte egiziana".

Il capo della Farnesina ha sottolineato di aver sollecitato nei suoi colloqui con le autorità egiziane anche "la soluzione" del caso di Patrick Zaki. "Anche grazie alle nostre pressioni Zaki non è più detenuto in Egitto, è un libero citadino, ma non può tornare a studiare all'università di Bologna perché privo di passaporto. Bisogna lavorare con discrezione, ma confido che si possa risolvere positivamente anche il caso di questo giovane egiziano che vuole tornare a studiare in Italia".