Geo Barents e Ocean Viking, l'obbligo di attracco rimane Ancona. Il no a Msf per un porto vicino

"Il Viminale ha rifiutato la nostra richiesta di un luogo sicuro più vicino per lo sbarco dei 73 sopravvissuti a bordo della Geo Barents. La nave si sta dirigendo verso nord". Il porto assegnato resta dunque Ancona sia per la nave di Medici senza Frontiere, sia per la Ocean Viking di Sos Mediterranee.

In totale 110 migranti, tra loro molti minori non accompagnati, che potranno mettere piede sulla terraferma non prima del prossimo 11 gennaio, a distanza di poche ore l’una dall’altra.

