Gerard Piqué e Clara Chia Marti, la prima foto insieme sui social

La rottura con Shakira , la canzone vendetta che vende milioni di copie, la notizia di una ulteriore nuova liason per Piquè e oggi il “debutto” social per l'ex calciatore insieme Clara Chia Marti.

Un modo per mettere a tacere le chiacchiere della sua relazione con l'avvocatessa che segue la sua separazione dalla cantante? Forse… Rumors dicevano che la Marti avesse già abbandonato la loro abitazione a causa del riferimento, fatto da Shakira, ad un tentativo dell'uomo di riconquistarla, ma il passaggio su Instagram sembra smentire tutto questo.

In “Music Session #53”, Shakira, rivolgendosi a Piqué, canta: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio” e a questo l'ex calciatore ha risposto indicando un Casio e dicendo: “Questo orologio è per la vita” e presentandosi ad un evento in una Twingo. Adesso, come fosse un battesimo della nuova relazione, il post su Instagram appare una vendetta più sottile verso la ex compagna: suggellare l'inizio della sua vita con un'altra donna.