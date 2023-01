Germania, gli attivisti di Ultima Generazione autori di 1250 blocchi stradali in un anno

La polizia, invece, ha comunicato che soltanto a Berlino - dove si verificano regolarmente blocchi e proteste - le forze dell’ordine hanno dedicato in un anno più di 262mila ore operative complessive alle manifestazioni di Ultima Generazione.

Sono circa 1250 le volte in cui il traffico sulle strade della Germania è stato interrotto dal gruppo tedesco Letzte Generation (Ultima Generazione), mentre sono circa 2000 le persone coinvolte . Sono questi i numeri che raccontano un anno di proteste per la protezione del clima. I dati sono stati comunicati a Dpa dalla portavoce del gruppo ecologista, Carla Rochel.

Protesta ambientalista a Lützerath, in Germania

Nella capitale tedesca sono state sospettate di reato 770 persone ed effettuate 2700 denunce penali. Spesso ogni singolo attivista è stato accusato di più reati.

Proprio a Berlino, il 24 gennaio 2022, il gruppo ecologista mise in atto il suo primo blocco, su una strada di accesso all’autostrada. Da lì in poi si sono svolti quasi ogni giorno blocchi, manifestazioni, proteste sulle strade, in musei, aeroporti, stadi, incluse le note azioni dimostrative con l’uso di colla.

Attualmente il gruppo Ultima Generazione chiede al governo tedesco un limite di 100 km/h sulle autostrade e un biglietto a tempo indeterminato di 9 euro al mese per tutti i mezzi pubblici della Germania.