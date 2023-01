Germania, si dimette la ministra della Difesa. Possibile il rimpasto di Governo

Secondo Der Spiegel, tra i nomi presi in considerazione ci sono anche quelli di Wolfgang Schmidt, ministro federale per gli affari speciali e capo della cancelleria nel governo Scholz, il ministro degli Affari Sociali Hubertus Heil , Siemtje Möller, segretaria di Stato parlamentare di Lambrecht e Lars Klingbeil, segretario generale dell'Spd.

Il cancelliere proporrà "a breve" un successore per Lambrecht al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Il nome non dovrebbe però emergere già oggi.

Per questo la portavoce Hoffmann ha aggiunto che per Scholz è "importante" rispettare le quote all'interno dell'esecutivo.

Già dalla scorsa estate la ministra uscente era stata attaccata per un viaggio con il figlio a bordo di un elicottero militare. Nonostante avesse affermato di aver pagato personalmente le spese, non era riuscita a evitare il risultato di un sondaggio promosso dalla Zdf: il 60% dei tedeschi pochi giorni fa si era espresso in favore delle sue dimissioni.

I principali detrattori della Lambrecht, 57 anni e già ministro della Giustizia per Angela Merkel, l'hanno spesso accusata di avere una scarsa conoscenza del mondo dell'esercito e di non essere sufficientemente preparata per gestire il proprio ruolo in un momento delicato come quello attuale, interessato dalla guerra tra Russia e Ucraina.

Da ultimo la ministra era stata molto criticata per il videomessaggio registrato in modo “poco professionale” in una strada di Berlino a Capodanno, in cui faceva il punto sulla guerra, mentre tutt'intorno c'era il rumore di petardi e fuochi d'artificio.

Lo scorso mese la Lambrecht aveva respinto le accuse secondo cui il governo era stato troppo lento nell'intraprendere la sua corsa alla spesa per la modernizzazione della Bundesweher, l'esercito tedesco. Secondo la ministra i funzionari si erano mossi velocemente, sottolineando però che "tali progetti devono essere negoziati con attenzione, questo è denaro delle tasse".