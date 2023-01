"Il gesto di un folle": fermato a Milano Chomiak, il polacco che ha accoltellato Abigail a Termini

Era su un treno in partenza dalla stazione Centrale di Milano e diretto a Brescia. A riconoscerlo, appena saliti sul convoglio, due carabinieri liberi del servizio, marito e moglie, che lo hanno bloccato prima che potesse fuggire. Aleksander Mateusz Chomiak, identificato come il responsabile dell'accoltellamento di Abigail Dresner la sera del 31 dicembre alla stazione Termini di Roma, è stato poi trasferito in una caserma dell'Arma con l'accusa di tentato omicidio, senza aggravanti di tipo razziale. Sull'individuazione e fermo dell'uomo ha espresso soddisfazione il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Il pm di Milano Enrico Pavone inoltrerà domani all'ufficio del Gip la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per il 25enne polacco senza fissa dimora. Dopo la probabile convalida e la decisione sulla misura di custodia, gli atti saranno trasmessi alla procura capitolina, competente sulle indagini.

Quando è stato fermato aveva nella borsa due coltelli e un cutter. Quando è stato bloccato, non ha opposto resistenza e non ha detto nulla, anche perché parla pochissimo italiano. Non aveva con sé documenti e non ha ammesso la sua identità, accertata grazie al sistema di riconoscimento facciale dell'Arma. Descritto come borderline, non ha tatuaggi o elementi che possano far pensare a motivi razziali per l'aggressione.

Tre fendenti al torace, alle spalle e alla schiena: Abigail è stabile in ospedale

Una follia da balordo, un’aggressione senza motivo apparente, uno dei tanti gesti assurdi nella terra di nessuno che diventa di sera il principale scalo ferroviario romano: luogo di transito di giorno, accampamento e ricettacolo di sbandati di notte. Sembra questo il “movente” dietro l'accoltellamento della ragazza di 24 anni, cittadina israeliana, avvenuto nella tarda serata dell'ultimo dell'anno all’interno della grande stazione della Capitale.

Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Roma, avevano indentificato l'autore dell'assalto nelle ore precedenti. L'analisi delle decine di telecamere presenti nello scalo capitolino è stata determinante per l'individuazione dell'uomo, che ha ferito con tre fendenti la giovane israeliana, attualmente ricoverata al Policlinico Umberto I in prognosi riservata ma in condizioni stabili; da oggi è seguita anche da una equipe di psicologici.