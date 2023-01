Ghislaine Maxwell, intervista choc: la foto del principe Andrea con Virginia Giuffre? "Un falso"

La foto del principe Andrea con una 17enne, l'americana Virginia Giuffre che lo accusa di averla stuprata, è "un falso": parola di Ghislaine Maxwell, l'ex reginetta della mondanità internazionale. Maxwell è stata condannata a giugno 2022 a New York e deve scontare 20 anni di carcere per traffico sessuale di minori, effettuato per conto del suo amico e amante, il finanziere statunitense Jeffrey Epstein. La donna, ultima figlia del magnate dei media Robert Maxwell, un passato di frequentazioni e amicizia anche con il principe Andrea, ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata dalla sua prigione negli Stati Uniti a TalkTV, un'emittente britannica.

New York Post/Twitter Ghislaine Maxwell Principe Andrea

L'intervista, la prima da quando è dietro le sbarre, sarà trasmessa lunedì sera ma alcuni estratti sono già stati pubblicati. La foto di cui si parla è celeberrima ed è quella costantemente utilizzata dai media a corredo delle accuse di Virginia Giuffre al duca di York, fratello di re Carlo III. La donna, che sostiene di aver conosciuto il principe tramite Epstein, lo accusa di aver abusato sessualmente per tre volte nel 2001, quando aveva 17 anni, a Londra, New York e nelle Isole Vergini. Per tacitare lo scandalo, che rischiava di vederlo sul banco degli imputati in Usa, nel febbraio dello scorso anno il principe ha siglato con lei un accordo extragiudiziale, pagando milioni di dollari (recuperati anche vendendo il suo chalet in Svizzera) pur di evitare il clamore di una situazione davvero imbarazzante per la famiglia reale. Il principe però si è sempre professato innocente e anzi ha addirittura sostenuto di non aver neppure mai conosciuto la donna.

Ap Il Principe Andrea e Virginia Giuffre