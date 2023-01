Giallo su un militare russo che sarebbe sopravvissuto all’attacco ucraino di Capodanno su Makiivka

L’uomo, che s’identifica come il 37enne Anton Golovinskij, mobilitato nella regione russa di Samara, dà la sua versione del massacro delle reclute russe.

L’uomo attribuisce la colpa e addossa la responsabilità al comandante delle reclute il colonnello Roman Enikeev. Le reclute gli avrebbero chiesto di distribuirli in diversi edifici e nelle zone più sicure, ma lui avrebbe rifiutato. Inoltre il comandante avrebbe impartito l’ordine di riunire tutte le reclute nell’aula magna dell’istituto tecnico (poi colpito da HIMARS ucraini) per ascoltare il discorso di Capodanno di Vladimir Putin. Le reclute avrebbero protestato, ma non hanno potuto disobbedire all’ordine del comandante.

Secondo i mass media ucraini, l’uomo è stato ricoverato nell’ospedale militare di Rostov-sul-Don e sarebbe deceduto in seguito alle ustioni riportate subito dopo l’intervista.

Il canale Telegram russo Astra ha trovato la madre e l’ex moglie di Anton Golovinskij. Le due donne hanno confermato che l’uomo è originario di Samara, è stato mobilitato e inviato a Makiivka, dove si trovava la notte di Capodanno. Il loro ultimo contatto con Anton risale al 31 dicembre scorso. Tuttavia le due donne affermano che l’uomo ritratto nel video non è Anton Golovinskij.

Nello stesso tempo, le due donne si sono rifiutate di parlare della sorte di Anton Golovinskij né di fare qualsiasi ipotesi in merito.

I giornalisti di Astra hanno trovato la pagina personale di Anton con tanto delle sue foto in uniforme militare sul social network russo Vk.com. Risulta che Anton ha visitato il suo account tra il 7 e l’8 gennaio.

Si suppone che l’uomo sia ancora vivo.