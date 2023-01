7200 euro per ogni figlio alle famiglie che lasciano Tokyo per vivere in campagna

Il Giappone non vuole più essere un "paese per vecchi" e vara un nuovo piano di incentivi per rivitalizzare la natalità e ripopolare città e villaggi in declino. Il governo offrirà 1 milione di yen (circa 7.200 euro) per figlio alle famiglie che lasceranno Tokyo per trasferirsi in altre regioni.

L'incentivo sarà in vigore da aprile ed è stato notevolmente aumentato rispetto ai 300 mila yen (poco più di duemila euro) offerti in precedenza.

Sebbene la popolazione di Tokyo sia diminuita per la prima volta lo scorso anno, una tendenza in parte attribuita alla pandemia di coronavirus, il governo ritiene che si debba e si possa fare di più per ridurre la densità di popolazione della città e incoraggiare le persone a iniziare una nuova vita in zone considerate ormai "fuori moda" del paese e ferocemente colpite dall'invecchiamento degli abitanti, dopo che i giovani si sono spostati verso la capitale, Osaka e altre metropoli.